CHAMPIONS JUVENTUS ATLETICO SARRI / "Abbiamo fatto molto bene, specie nel primo tempo, poi nel finale c'è stato un calo che ci può stare visto quanto speso a Bergamo".

Pensieri e parole di Maurizio dopo la vittoria di misura contro l'Atletico Madrid che consente alla sua Juventus il passaggio agli ottavi dida capolista e quindi testa di serie: "La qualificazione è stata ottenuta con un grande percorso - ha aggiunto il tecnico bianconero ai microfoni di 'Sky Sport' - Facciamo più fatica in campionato ad alzare il baricentro, forse è una questione di motivazioni ma su questo bisogna crescere".

RONALDO - Sarri ha difeso CR7, autore di una prova negativa: "Fisicamente l'ho visto molto bene, alla fine ha cercato anche di darci una mano in fase difensiva. In merito al dolore al ginocchio non c'ho ancora parlato..."

DYBALA - Nel finale d'intervista l'allenatore della Juve ha elogiato Dybala, man of the match: "E' un fuoriclasse in un momento positivo, sta facendo la differenza".