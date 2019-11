JUVENTUS ATLETICO MADRID DYBALA ESULTANZA CONDÒ / La Juventus vince anche contro l'Atletico Madrid e centra la qualificazione da prima del girone. Grande protagonista Paulo Dybala, che ha mostrato una prestazione straordinaria: colpi di classe e gol da cineteca per la 'Joya'.

Nonostante questo, l'argentino è finito al centro delle polemiche a causa della sua esultanza dopo la punizione vincente che ha sbloccato il match

Dybala, infatti, ha gioito facendo il gesto del saluto militare turco, considerato gesto d'appoggio al regime di Erdogan contro i curdi e criticato aspramente dal mondo del calcio e non solo. Da Under allo stesso Demiral, compagno alla Juve del 10 bianconero, in tanti sono stati accusati di aver ostentato questo gesto. Lo stesso argentino, nel postpartita, ha minimizzato: "Non c'era nessun significato particolare, era solo per scherzare con Demiral". Negli studi di 'Sky Sport', però, Paolo Condò ha bacchettato il trequartista della Juventus: "Dovrebbe leggersi due giornali in più per comprendere cosa significhi quel gesto. Ma abbiamo capito che si è trattato di un qualcosa figlio solo dell'ignoranza, non di altro".