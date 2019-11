JUVENTUS ATLETICO DYBALA / "Il primo tempo è stato incredibile", ha detto Paulo Dybala al termine della sfida di Champions con l'Atletico Madrid decisa da un suo gol su punizione proprio allo scadere della prima frazione di gara.

La rete dell'argentino vale per lail passaggio agli ottavi da capolista, quindi da testa di serie al sorteggio: "La posizione da dove ho tirato era molto angolata, difficile, ma credo che tutta la squadra abbia fatto una partita incredibile nel primo tempo - le parole dell'attaccante a 'Sky Sport' - Se sento una fiducia particolare? Mi sento bene e cerco di dare sempre il massimo, di questa fiducia bisogna approfittarne. Doppia esultanza? La prima è stata per la mia ragazza, quel segno era il gesto d'amore in un film. La seconda conè stata fatta per scherzare, perché lui faceva questo negli spogliatoi. Non c'è alcun messaggio".