CHAMPIONS LEAGUE RISULTATI REAL MADRID PSG BAYERN MONACO / Giornata importante per la fase a gironi della Champions League, che ha aperto stasera la quinta giornata. Ben due le italiane in campo stasera: la Juventus, che si qualifica da prima, e l'Atalanta, che con i tre punti sulla Dinamo Zagabria spera ancora in un miracolo. Non solo Serie A, però, visto che si sono giocate altre quattro partite (oltre alle due del tardo pomeriggio). Le luci dei riflettori sul 'Bernabeu' e su Real Madrid-PSG, la gara forse più attesa della serata che non ha tradito. I 'Blancos' vanno in vantaggio per 2-0 con una doppietta di Benzema, poi la rimonta francese nello spazio di due minuti firmata Mbappé e Sarabia tra 81' e 83'.

Cambia poco ai fini della qualificazione, visto che entrambe erano già agli ottavi prima del fischio d'inizio, ma in questo modo il PSG è sicuro anche del primo posto. Il Bayern Monaco schianta a domicilio la Stella Rossa per 6-0 e conferma la vetta, già matematica, del girone grazie ai gol di Goretzka, Tolisso e al poker di Lewandowski. Grande attesa per l'esordio di José Mourinho sulla panchina del Tottenham: per lo 'Special One' vittoria per 4-2 sull'Olympiakos che consolida la qualificazione.

Nel girone dell', invece, ilnon va oltre l'1-1 casalingo con lo Shakthar Donetsk: arisponde. Un punto che basta aper centralre aritmeticamente gli ottavi dida primo in classifica.

I RISULTATI E CLASSIFICHE (IN GRASSETTO LE SQUADRE GIÀ QUALIFICATE)

GRUPPO A

REAL MADRID-PARIS SG 2-2 (17' e 79' Benzema, 81' Mbappé, 83' Sanabria)

GALATASARAY-BRUGGE 1-1 (11 Buyuk, 92' Diatta) - giocata alle 18.55

Classifica: Psg 13, Real Madrid 8, Bruges 3, Galatasaray 2

GRUPPO B

TOTTENHAM-OLYMPIACOS 4-2 (6' El-Arabi, 19' Semedo, 45'+1 Alli, 50' e 77' Kane, 73' Aurier)

STELLA ROSSA-BAYERN 0-6 (14' Goretzka, 53' rig, 60', 64' e 67' Lewandowski, 89' Tolisso)

Classifica: Bayern Monaco 15, Tottenham 10, Stella Rossa 3, Olympiacos 1

GRUPPO C

MANCHESTER CITY-SHAKHTAR 1-1 (56' Gundogan, 59' Solomon)

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA 2-0 (27' Muriel rig., 47' Gomez)

Classifica: Manchester City 11, Shakthar Donetsk 6, Dinamo Zagabria 5, Atalanta 4

GRUPPO D

LOKOMOTIV MOSCA-BAYER LEVERKUSEN 0-2 (11' aut. Zhemaletdinov, 54' Sven Bender) - giocata alle 18.55



JUVENTUS-ATLETICO MADRID 1-0 (45' Dybala)

Classifica: Juventus 13, Atletico Madrid 7, Bayer Leverkusen 6, Lokomotiv Mosca 3