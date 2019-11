CHAMPIONS LEAGUE ATALANTA DINAMO ZAGABRIA / Un gol per tempo e l'Atalanta resta in 'vita': i bergamaschi hanno sconfitto 2-0 la Dinamo Zagabria a 'San Siro' e sono ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Servirà un successo contro lo Shakhtar e sperare che i croati non compiano l'impresa contro il Manchester City (fermato 1-1 dagli ucraini e già certi del primo posto).

La squadra diha finalmente ottenuto la prima vittoria in Champions League: merito di una rete disu calcio di rigore arrivata al 27' del primo tempo. In avvio di ripresa arriva la rete diche suggella il successo bergamasco e rimanda tutti i discorsi all'ultima giornata: in Ucraina l'Atalanta si gioca un - fino a questa sera - impensabile - passaggio del turno. A rovinare la serata di gioia, l'infortunio proprio di Muriel che ha avuto una torsione del ginocchio sinistro ed è stato sostituito da Ilicic.

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA 2-0: 27' Muriel rig. (A), 47' Gomez (A)

Classifica: Manchester City 11, Shakhtar 6, Dinamo 5, Atalanta 4