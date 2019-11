CHAMPIONS LEAGUE ATALANTA OTTAVI / Vincere e sperare: questo ciò che deve fare l'Atalanta nell'ultimo turno di Champions League.

Dopo il successo contro la Dinamo e il pari tra, per i bergamaschi le speranze di passare il turno sono aumentate ma dipendono comunque dal risultato che ci sarà tra gli inglesi e i croati. Questa la situazione di classifica dopo le gare di questa sera: Manchester City 11, Shakhtar 6, Dinamo 5, Atalanta 4.

LEGGI ANCHE --->Champions League, Real agli ottavi: tutte le qualificate finora

Champions, Atalanta agli ottavi: tutte le combinazioni

Ecco allora cosa potrebbe accadere nelle ultime due partite del gironi e con quale combinazione arriverebbe il passaggio del turno della compagine italiana.

- Atalanta deve vincere e sperare che la Dinamo non faccia lo stesso contro il Manchester City. Anche in caso di pareggio della Dinamo, per Gasperini arriverebbe la qualificazione (7 punti contro 6), mentre lo Shakhtar in caso di ko sarebbe certamente eliminato.

- La squadra nerazzurra finirebbe, invece, in Europa League in caso di vittoria contemporanea al successo della Dinamo Zagabria.

- Le restanti combinazioni vedrebbero l’Atalanta chiudere il girone al quarto posto: in caso di arrivo a parità di punti con la Dinamo (unico possibile), i croati sarebbero avvantaggiati dalla differenza reti nello scontro diretto (4-2 a loro favore).

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Champions, Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0: Muriel-Gomez, la Dea può farcela!