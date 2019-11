JUVENTUS ATLETICO MADRID DYBALA DEMIRAL / Primo tempo da fenomeno per Paulo Dybala che in campo, gol a parte, ha deliziato con giocate di grande classe, rivelandosi uno dei migliori in campo nei primi 45 minuti di Juventus-Atletico Madrid. Questo però non ha impedito alla 'Joya' di essere al centro delle polemiche: nel mirino è finita l'esultanza dell'argentino dopo aver realizzato la rete dell'1-0 sul finale di frazione.

Subito dopo la segnatura, Dybala si è diretto verso, seduto in panchina, e ha fatto il saluto militare prima di abbracciarlo.

Juventus-Atletico Madrid, saluto militare Dybala Demiral: quante critiche!

Il gesto del numero 10 bianconero non è passato inosservato e sui social è partita la polemica: il saluto militare era stato già mostrato dallo stesso Demiral e da alcuni calciatori della Nazionale turca in occasione del match contro la Francia ed è considerato un simbolo di appoggio alla decisione del governo turco e in particolare alle operazioni militari contro i curdi siriani in Siria. Un gesto che aveva suscitato molte polemiche, con i tifosi juventini che si erano scagliati contro il difensore turco. Polemiche si sono sollevate anche questa sera dopo il gesto di Dybala: "Gol pazzesco ma certe cose son intollerabile" si legge in uno dei tweet sull'argomento, ma c'è anche chi non trova giusto alzare polveroni per l'esultanza dell'argentino.

