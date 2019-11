PAGELLE ATALANTA DINAMO ZAGABRIA PRIMO TEMPO / A San Siro l'Atalanta si gioca il tutto per tutto in Champions contro la Dinamo Zagabria. Dopo aver sprecato tanto la squadra bergamasca trova il vantaggio al 27' grazie a Muriel che si procura e trasforma il rigore dell'1-0. La prima occasione per la Dinamo arriva al 35' con Orsic che colpisce la traversa con un destro a giro. Nella ripresa raddoppia subito l'Atalanta con un gran gol del papu Gomez che supera l'avversario con un tunnel e scarica un destro potente che si infila all'angolino del palo più lontano. Una grande partita della squadra di Gasperini che tiene accese le speranze di passare il turno.

ATALANTA

Gollini 6- Non deve effettuare molti interventi

Toloi 5.5- Forse il più in difficoltà in difesa, lo testimonia l'ammonizione

Kjaer 6.5- Da filo da torcere a Petkovic, molto bravo nelle palle alte.

Palomino 6.5- Ottima partita la sua, non perde mai un duello.

Gosens 6.5- Un treno a sinistra, accompagna sempre l'azione e sfiora anche il gol colpendo la traversa.

Freuler 6- Dopo un primo tempo spento nella ripresa è molto bravo sopratutto negli inserimenti

de Roon 6- Buona partita la sua, tanti palloni recuperati e ottimi servizi per i compagni.

Hateboer 6.5- Spinge come sempre a destra e riesce a procurarsi anche una grande occasione da gol. (dal 64' Castagne

Gomez 8- Tantissima classe argentina messa in campo dal Papu che distribuisce 4 tunnel alla difesa avversaria, segnando poi uno splendido gol. (dal 90' Malinovskyi)

Pasalic 5- Sbaglia due gol incredibili mancando per due volte il pallone sotto porta, quando ha la terza occasione la spreca sbagliando il controllo.

Muriel 7- Mette sempre in difficoltà la difesa avversaria con la sua rapidità. Si conquista e segna il rigore del vantaggio. (dal 61' Ilicic 6.5- Entra benissimo in partita colpendo anche il palo di sinistro.

All. Gasperini 7- Ha plasmato una squadra unita e combattiva.

La sua squadra era chiamata a vincere e lo ha fatto giocando un ottimo calcio, ancora vive le speranze per il passaggio del turno ma servirà un'altra ottima prestazione come quella di oggi.

DINAMO ZAGABRIA

Livakovic 6.5- Prova a tenere in partita la sua squadra con un paio di interventi preziosi

Theofile-Catherine 5- Non gestisce bene il pallone calciandolo sempre lungo, in difficoltà contro Gosens.

Dilaver 5.5- Forse il migliore della difesa, è quello che concede meno.

Peric 4.5- Sbaglia tutto il possibile, concede il rigore su Muriel e perde tanti palloni sanguinosi.

Stojanovic 5.5- Sbaglia molti passaggi, molto impreciso. (dal 75' Gjira S.V.)

Olmo 6- Anche in una partita così complicata fa vedere la sua classe. (dal 92' Situm S.V)

Ademi 5.5- A centrocampo è molto fisico ma sbaglia molti passaggi.

Ivanusec 6- Gestisce bene il pallone con una buona precisione nei passaggi. (dal 67' Gojak 5.5- Il suo ingresso non cambia l'ìnerzia della partita)

Leovac 5.5- Salva un gol sulla linea ma subisce il tunnel sul gol del papu.

Orsic 6.5- La migliore occasione arriva dai suoi piedi, sfortunato a prendere la traversa

Petkovic 5.5- Tante sponde ma poca sostanza li davanti

All. Bjelica 5- La sua squadra ad un certo punto appare un po' rinunciataria, forse calcolando anche il vantaggio dell'andata.

Arbitro: Karasev 6- Partita gestita bene senza problemi

TABELLINO

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA 2-0

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Gosens, Freuler, de Roon, Hateboer (dal 64' Castagne); Gomez (dal 90' Malinovskyi), Pasalic, Muriel (dal 61' Ilicic). A disposizione: Sportiello, Masiello, Djimsiti, Barrow. All. Gasperini

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Theofile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic (dal 75' Gjira), Olmo (dal 92' Situm), Ademi, Ivanusec (dal 67' Gojak), Leovac; Orsic, Petkovic. A disposizione: Zagorac, Moubandje, Gavranovic, Kadzior. All. Bjelica

Arbitro: Sergei Karasev (Rus)

Ammoniti: 12' Theophile-Catherine, 18' Peric, 41' Toloi, 64' Pasalic, 74' Stojanovic

Espulsi:

Marcatori: 27' Muriel, 47' Gomez

Marco Deiana