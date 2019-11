JUVENTUS ATLETICO MADRID RONALDO / Era molto atteso Cristiano Ronaldo al rientro in campo con la maglia della Juventus dopo la reazione alla sostituzione in Juventus-Milan e le polemiche che ne sono seguite. Il portoghese, che in Nazionale ha realizzato quattro reti in due partite, non ha disputato per un problema fisico la gara contro l'Atalanta ma è stato schierato titolare contro l'Atletico Madrid in Champions.

Inevitabilmente nella prima frazione di gioco tutti gli occhi sono stati puntati su di lui maha deluso le aspettative: primo tempo decisamente sotto tono con pochi palloni giocati, qualche errore e nessuno spunto degno di nota. Una prestazione molto criticata dai tifosi sui social: qualcuno chiede la sua sostituzione e altri danno ragione asottolineando le sue prestazioni fisiche.

