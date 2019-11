Juventus-Atletico Madrid, sorpresa allo 'Stadium': c'è Rihanna con maglia personalizzata

JUVENTUS ATLETICO MADRID RIHANNA MAGLIA / Serata di grandi stelle all'Allianz Stadium.

Non solo in campo, con i campioni diche si contendono tre punti fondamentali, soprattutto per gli spagnoli che ancora non sono qualificati matematicamente agli ottavi di finale di

Sugli spalti, oltre ai tanti tifosi, infatti, spunta anche qualche celebrità. A sorpresa si vede Rihanna, la reginetta del pop che da anni è tra le dominatrici della scena musicale mondiale. La cantante nata alle Barbados è stata colta dalle telecamere mentre si faceva scattare qualche foto, con tanto di maglia della Juventus personalizzata. Sulle spalle della divisa bianconera il numero 20 e il nome 'Riri'. La Juventus ha anche salutato l'arrivo di Rihanna sui social, documentando con video e foto i suoi primi passi all'Allianz Stadium.