PAGELLE ATALANTA DINAMO ZAGABRIA PRIMO TEMPO/ Nel primo tempo della gara di San Siro tra Atalanta e Dinamo Zagabria sono i bergamaschi a partire forte. Dopo aver sprecato tre occasioni sottoporta, al 26' arriva il gol del vantaggio nerazzurro. Gosens tira al volo colpendo la traversa, Muriel raccoglie la respinta e viene atterrato in area. Il colombiano si guadagna e trasforma il calcio di rigore, 1-0 Atalanta. Al 30' sempre Muriel ha l'opportunità di segnare il raddoppio, ma arrivato davanti al portiere spara alto. Dopo soli due minuti altra occasione per i padroni di casa. Cross in area respinto da Livakovic, sul pallone arriva Hateboer che calcia verso la porta ma Leovac salva sulla linea. La prima occasione per gli ospiti arriva al 35' con Orsic che colpisce la traversa con un destro a giro.

Prima frazione che termina con l'Atalanta avanti di un gol ma che meriterebbe di più.

ATALANTA

Gollini 6

Toloi 5.5

Kjaer 6

Palomino 6

Gosens 6.5

Freuler 6

de Roon 6

Hateboer 6.5

Gomez 7

Pasalic 5.5

Muriel 7

All. Gasperini 7

DINAMO ZAGABRIA

Livakovic 6

Theofile-Catherine 5.5

Dilaver 5.5

Peric 4.5

Stojanovic 6

Olmo 6.5

Ademi 6

Ivanusec 6

Leovac 6.5

Orsic 6.5

Petkovic 5.5

All. Bjelica 5

Arbitro: Karasev 6

TABELLINO

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA 1-0 (risultato parziale)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Gosens, Freuler, de Roon, Hateboer; Gomez, Pasalic, Muriel. A disposizione: Sportiello, Masiello, Castagne, Djimsiti, Malinovskiy, Ilicic, Barrow. All. Gasperini

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Theofile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Olmo, Ademi, Ivanusec, Leovac; Orsic, Petkovic. A disposizione: Zagorac, Moubandje, Gojak, Gjira, Situm, Gavranovic, Kadzior. All. Bjelica

Arbitro: Sergei Karasev (Rus)

Ammoniti: 12' Theophile-Catherine, 18' Peric, 41' Toloi

Espulsi:

Marcatori: 27' Muriel

Marco Deiana