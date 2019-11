JUVENTUS ATLETICO RONALDO / Applausi e cori da parte dei tifosi della Juventus per Cristiano Ronaldo alla lettura delle formazioni nel pre-partita del match di Champions League tra la squadra di Sarri e l'Atletico Madrid. Il fuoriclasse portoghese, al rientro dopo lo stop di Bergamo con l’Atalanta, è stato invece beccato dai tifosi ospiti.

CR7 questa sera farà coppia in attacco con(anche lui applauditissimo), preferito al connazionale

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il pubblico dell’’Allianz Stadium’ si è invece diviso sull’ex Alvaro Morata: fischi e applausi hanno scandito il nome del centravanti spagnolo. Fischi copiosi invece per il tecnico dei 'Colchoneros' Simeone. Tra i più inneggiati della squadra di casa - come del resto anche in altre occasioni - Gonzalo Higuain, che potrebbe essere protagonista a gara in corso.