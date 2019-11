JUVENTUS ATLETICO OSSERVATORI DYBALA / La sfida tra Juventus e Atletico Madrid catalizza l’attenzione anche di tanti osservatori, nel match che potrebbe consegnare il primo posto matematico nel girone di Champions League ai bianconeri. Sulle tribune dell’’Allianz Stadium’ sono presenti gli uomini mercato - tra gli altri - di Manchester United, Tottenham, Chelsea, Roma e Parma.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, addio United: l'annuncio su Pogba

Calciomercato Juventus, dal Tottenham al Manchester United: occhi su Dybala

Gli 'Spurs' in particolare del nuovo tecnico Mourinho potrebbero andare nuovamente all’assalto di Paulo Dybala, dopo il tentativo andato a vuoto l’ultima estate.

La 'Joya' sta disputando una grande stagione sotto la curae questa sera è stato preferito dal 1' al connazionaleal fianco di. Fronte United, invece, è risaputo il corteggiamento dei 'Red Devils' per Mario Mandzukic - da tempo fuori dal progetto juventino - oltre ad, che potrebbero rientrare in un'ipotetica operazione per il ritorno di Paula Torino.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo dal Psg: decisione presa, va via!

Juve-Atletico, ESCLUSIVO Garcia: "Ecco il club ideale per Ronaldo. Non è ancora la squadra di Sarri

Calciomercato Juventus, rivincita Higuain: obiettivo rinnovo