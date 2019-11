JUVENTUS ATLETICO NEDVED / Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a 'Sky' prima della gara Champions contro l'Atletico Madrid, soffermandosi anche sul ritorno in campo di Ronaldo: "Per noi è lo stesso dell'ultima volta: ci giochiamo il primo posto e vogliamo fare una buona partita. Ronaldo? Diciamo che riesco a capire un giocatore quando esce, quanto sia arrabbiato, quanto ci tiene lui a fare bene: lo abbiamo capito tutti, non abbiamo fatto nessun caso, è tornato dalla Nazionale dove ha fatto quattro gol, aspettiamo che stasera segni anche per noi.

Scegliere tra questi campioni è davvero difficile: oggisono in gran forma, è una scelta tattica, pensata anche in vista del secondo tempo".

Juventus-Atletico Madrid, Nedved: "Pjanic è cresciuto più di Dybala"

Nedved ha poi parlato di Dybala, indicato da Paolo Condò come il calciatore cresciuto di più quest'anno: "No, il giocatore che è cresciuto di più per me è Pjanic non Dybala. Paulo sta facendo cose grandi: la differenza rispetto allo scorso anno è più evidente rispetto a Miralem ma lui è cresciuto sotto tutti i punti di vista. Sappiamo che Dybala è un grande giocatore, l'anno scorso ha reso sotto le aspettative e quest'anno è cambiato completamente. Sta facendo una stagione fantastica, è stato un cambio mentale suo: è decisivo, sono molto contento per come sta andando e può ancora migliorare".

