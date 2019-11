LIVERPOOL NAPOLI DI LORENZO / Presente in conferenza stampa al fianco di Carlo Ancelotti il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo. L'ex Empoli ha parlato così del sogno 'Anfield': "Ritrovarmi qui, se penso a dov'ero pochi anni fa, è veramente bello. Il percorso è stato lungo e difficile ed ora raccolgo i frutti di tanti sacrifici ed essere in questo stadio è il raggiungimento di un sogno che avevo da bambino.

La vivo serenamente, ma c'è ancora tanto da migliorare".

LEGGI ANCHE ---> Liverpool-Napoli, Ancelotti: "C'è unità di intenti e ne usciremo! Con De Laurentiis..."

E sul momento della squadra: "La squadra è carica. In campionato non stiamo facendo bene, ma in Champions League finora è stato un bel percorso. Possiamo passare il turno e siamo concentrati solo su questo".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Liverpool-Napoli, ESCLUSIVO Dossena: "Reds peggior avversario possibile, occhio ad Arnold e Robertson"

Napoli, futuro Ancelotti e riflessioni post Liverpool: le ultime CM.IT

Liverpool-Napoli, caso ritiro: scoppia la risata di Klopp