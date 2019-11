CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI DIMISSIONI / Il momento è di quelli delicatissimi in casa Napoli. Gli azzurri, ormai in crisi di risultati e non solo, domani sera saranno di scena a Liverpool per affrontare ad 'Anfield' i campioni d'Europa in carica nella quinta giornata della fase a gironi. Nel mirino della critica anche Carlo Ancelotti, il cui destino appare sempre più lontano dal capoluogo campano. Molto dipenderà anche dai prossimi risultati contro 'Reds' e Bologna in campionato ma il ciclo azzurro dell'ex milanista sembra già al capolinea. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>>> Liverpool-Napoli, Ancelotti: "Mai pensato alle dimissioni.

Calciomercato Napoli, niente dimissioni per Ancelotti

Si è parlato quindi moltissimo del futuro di Carlo Ancelotti che si sta rapidamente allontanando da quello del Napoli. Ciononostante il tecnico non ha mai pensato alle dimissioni, come sottolineato anche stasera in conferenza "Alle dimissioni si può pensare quando manca la fiducia della società e dei giocatori. Potrei pensare di farlo anche se mancasse anche solo una di queste. In trent'anni non l'ho mai fatto perché non è mai successo. E non succede neanche qui, qui c'è unità di intenti e la squadra uscirà da questa situazione".

LEGGI ANCHE>>>> Liverpool-Napoli, ESCLUSIVO Dossena: "Reds peggior avversario possibile, occhio ad Arnold e Robertson"

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>

Napoli, inizia lo scontro: multe in arrivo, stangata per Allan.

Calciomercato Napoli, Ancelotti al bivio: De Laurentiis vigila