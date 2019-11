Slavia Praga-Inter, de Vrij: "Le differenze tra Italia ed Europa"

SLAVIA PRAGA INTER CONFERENZA DE VRIJ / Scontro fondamentale per l'Inter di Antonio Conte domani sera in casa dello Slavia Praga. I nerazzurri, secondi in Serie A, rischiano infatti grosso nel girone di Champions League e sono chiamati ad una vittoria obbligata. Insieme al tecnico salentino a presentare la sfida ci ha pensato Stefan de Vrij in conferenza stampa: "La stagione è ancora lunga, mi sento bene e sto facendo bene. Ci sono partite da giocare e non mi va di guardare indietro: guardo sempre al futuro, alla prossima partita". Le ultime di mercato e non solo: clicca qui per restare aggiornato.

Slavia Praga-Inter, la carica di de Vrij

De Vrij ha quindi proseguito sulle differenze tra Europa ed Italia: "In Italia le squadre ormai si conoscono tutte. Lo Slavia gioca in maniera più fisica, sono tosti.

Non abbiamo giocato bene all'andata, ma ora siamo molto più preparati in vista della partita di domani. In Champions si gioca contro le squadre migliori d'Europa, anche gli avversari sono più forti. Contro ilabbiamo giocato con, e lo stesso discorso vale per le altre. Le squadre sanno cosa bisogna fare in partita, attaccano molto e l'abbiamo visto. Non è mai facile, comunque cerchiamo sempre di non subire gol e sappiamo di poter migliorare ancora molto. Ci alleniamo tutti i giorni per crescere in questo senso".

