Atalanta, mistero sulle condizioni di Duvan Zapata: vola in Spagna

ATALANTA INFORTUNIO DUVAN ZAPATA / "Zapata non ci sarà, non sta ancora bene". Così Gasperini ieri in conferenza stampa aveva annunciato l'assenza del centravanti colombiano in vista anche della gara di stasera contro la Dinamo Zagabria in Champions League.

L'infortunio dista diventando un vero e proprio caso all'in quanto le previsioni iniziali per il recupero dell'ex doriano parlavano di tre, massimo quattro settimane di stop, ma il colombiano ancora non si è visto in campo dal suo infortunio di metà ottobre in nazionale. Sei gol in serie A e uno in Champions nei primi due mesi di stagione ed un rientro che sembra ormai imminente già nelle scorse settimane ma che ad oggi ancora non si è concretizzato facendo scattare un campanello d'allarme. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

LEGGI ANCHE>> Atalanta-Dinamo Zagabria, la conferenza di Gasperini: "Zapata non ci sarà"

Atalanta, tempi più lunghi per Zapata: vola in Spagna

Secondo quanto scritto da 'Il Giorno' questa Duvan Zapata è volato in Spagna, a Siviglia, per sottoporsi ad un ciclo di terapie specialistiche avanzate per accelerare il recupero dopo l’infortunio muscolare all’adduttore patito lo scorso 12 ottobre nell'amichevole con la sua Colombia contro il Cile. Il mistero che avvolge Duvan si infittisce quindi sempre di più mentre la sua sosta forzata ai box subisce un ulteriore imprevisto rinviando il suo rientro in campo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Champions, Juventus-Atletico Madrid e Atalanta-Dinamo Zagabria: formazioni, mercato e dove vederle in TV

Calciomercato Inter e Juventus, subito Kulusevski: fissato il prezzo