CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR / E' arrivata ai titoli di coda l'avventura di Neymar con la maglia del Psg. Il club francese - come riporta in Spagna 'MundoDeportivo' - è pronto a sacrificare l'attaccante brasiliano per finanziare il nuovo contratto di Kylian Mbappe. E' il francese il calciatore simbolo dei parigini e l'addio dell'ex Barcellona non sarebbe considerato un problema. Il Psg è inoltre a lavoro per mettere a segno altri colpi in attacco. Come raccontato nelle scorse ore: i francesi potrebbero infatti essere costretti a dire addio anche a Mauro Icardi, ancora nel mirino della Juventus. L'argentino è visto come l'erede di CristianoRonaldo. In estate si prospetta una vera girandola di attaccanti che vedrà coinvolti i più grandi club europei. Da monitorare ci sarà poi il futuro di Cavani, che a giugno sarà libero di trovare una nuova sistemazione.

Calciomercato, asta per Neymar

Ma torniamo alla volontà del Psg di cedere Neymar. Il brasiliano è pronto a far scatenare una vera e propria asta, con i francesi che sperano di incassare più di 200 milioni di euro. La Juventus con i colpi CristianoRonaldo e deLigt ha dimostrato di essere pronta a competere con i top team per l'acquisto di un grande campione.

La Juventus sogna dunque un 'nuovo' Cristiano Ronaldo, un campione che sia capace di dare il suo apporto sia in campo che fuori. Stando ai rumors di calciomercato, i bianconeri la scorsa estate avevano messo sul piatto 100 milioni più il cartellino di Dybala. L'argentino adesso è tornato al centro del progetto bianconero ma è facile pensare che la Juve torni alla carica per Neymar, inserendo magari altri calciatori nella trattativa, graditi a Leonardo, come DeSciglio ed EmreCan. I bianconeri, però, ovviamente dovranno fare attenzione all'insidia spagnola: RealMadrid e Barcellona sono pronti a riportare in Liga il talento verdeoro, con i blaugrana intenzionati a giocarsi la carta Griezmann.

