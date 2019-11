Roma, Pau Lopez: "Ho rinunciato a dei soldi. Cristiano Ronaldo..."

ROMA PAU LOPEZ BETIS / Pau Lopez è uno dei segreti dell'ottima stagione della Roma. Il portiere spagnolo ha dato solidità al reparto insieme a Smalling e Mancini. L'estremo difensore si è ambientato proprio subito nella Capitale: "Sono contento - ammette ai microfoni di 'Onda Cero' - mi sono completamente adattato alla città e alla squadra e sportivamente non posso lamentarmi di nulla, sto giocando tanto e sono molto contento del mio trasferimento di quest'estate"

SACRIFICIO - "Il Betis chiedeva molto di più di quanto avevano concordato in un primo momento, e alla fine la Roma e io abbiamo fatto uno sforzo per poter concludere al meglio la trattativa. Non sarò né il primo né l'ultimo che ha fatto questa cosa e che la farà in futuro".

POCHETTINO - "È riuscito a fare arrivare il Tottenham tra l’elite della Premier League. Auguro buona fortuna a lui e al suo staff, con me si è comportato alla grande.

Sicuramente starà poco tempo senza squadra perché penso che sia un grandissimo allenatore".

Serie A, Pau Lopez: "Juve? Plus rispetto a tutti!"

Impossibile non parlare della Juve, che continua a dominare in Serie A: "Hanno un plus rispetto alle avversarie - prosegue nell'intervista Pau Lopez - Quando la partita diventa complicata, alle fine viene sempre fuori uno dei loro campioni che la risolve, anche se non stanno giocando bene. Hanno grinta, difendono bene e alle fine vincono. Non mollano nessun pallone, per questo sono sempre in testa della classifica".

RONALDO - "Forse non sta segnando tanti gol come faceva al Real Madrid, ma comunque la Juve ha altri attaccanti forti. Lui è ancora molto determinante, è tra i migliori del mondo ed avere Cristiano nella tua squadra ti garantisce sempre i gol".

