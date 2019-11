CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN DINAMO ZAGABRIA / I talenti della Dinamo Zagabria sono sbarcati in Italia. Stasera, a 'San Siro', si giocherà la gara della quinta giornata del Gruppo C di Champions League, che vedrà l'Atalanta di Gasperini contro i campioncini di Nenad Bjelica, che hanno già ottenuto cinque punti nelle prime quattro partite. La gara offrirà importanti spunti anche in chiave calciomercato considerata la folta presenza di giovani prospetti nella formazione croata. La Juventus, così come il Milan e altre società italiane, non potranno farsi scappare l'occasione di visionarli dal vivo in attesa di imbastire eventuali trattative per il colpaccio futuro: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, Dani Olmo nel mirino: sfida al Milan

Il profilo più interessante della Dinamo Zagabria è sicuramente Dani Olmo, spagnolo classe '98 già seguito dalle migliori società internazionali. Il Milan è sulle sue tracce ormai da tempo, ma di recente sono avanzate nuove voci sui contatti con la Juventus. Come anticipato da Calciomercato.it, intrigato dalle tante indiscrezioni sul suo conto, Dani Olmo spinge per la cessione già a gennaio, ma i bianconeri, che monitorano la situazione, non lo ritengono una priorità assoluta.

Intanto, considerando la possibile presenza da titolare del trequartista nella gara di stasera, non è da escludere una rappresentanza juventina o milanista sugli spalti di 'San Siro'.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, carta a sorpresa per Olmo: le ultime di CM.IT

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, osservatori per Olmo: ecco chi lo vuole!

Calciomercato Juventus, non solo Olmo: occhi sulla Dinamo Zagabria

Come già accennato, non c'è solo Dani Olmo tra i prospetti interessanti della squadra croata. Juventus e Fiorentina in passato furono accostate al portiere 24enne Livakovic, considerato tra i migliori della sua generazione. Passando al centrocampo, invece, la scorsa estate Nikola Moro fu seguito da Milan e Bologna, che potrebbero quindi tornare alla carica nelle prossime sessioni, mentre nel reparto offensivo bisogna prestare attenzione a Gojak, 22enne talento bosniaco, e al 26enne Orsic, che giocherebbe da titolare in qualsiasi club medio-alto del nostro campionato. La Roma, infine, ha vagliato anche Josko Gvardiol, difensore 17enne di grandi prospettive.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, due talenti della Dinamo Zagabria nel mirino!

Atalanta-Dinamo Zagabria, le probabili formazioni

La gara di Champions League avrà luogo oggi alle ore 21 allo stadio 'San Siro'. Calciomercato.it, che come sempre offrirà la diretta testuale, propone le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Ilicic. All.: Gasperini.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, D.Olmo, Ademi, Ivanusec, Leovac; Petkovic, Orsic. All.: Bjelica

Ti potrebbero interessare anche:

Champions, Juventus-Atletico Madrid e Atalanta-Dinamo Zagabria: formazioni, mercato e dove vederle in TV

Calciomercato Milan, affare Olmo: conferme dalla Spagna