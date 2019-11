CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC FLAMENGO / E' Zlatan Ibrahimovic il nome in cima alla lista dei desideri del Milan. I rossoneri sognano il grande ritorno per dare una svolta ad una stagione sempre più incolore. Le parti sono a lavoro, ormai da qualche giorno, per trovare la quadratura del cerchio. Come raccontato da Calciomercato.it, Mino Raiola è stato la scorsa settimana a Casa Milan, nella sede del club per conoscere l'offerta rossonera, che è di 9,5 milioni di euro per 18 mesi. Nei prossimi giorni il noto agente incontrerà ancora una volta la dirigenza rossonera per il fare punto sulla trattativa. Ibrahimovic è allettato dalla proposta del Milan ma sta valutando altre offerte ed entro un paio di settimane prenderà una decisione. Non ci sarà di certo l'Hammarby nel suo futuro ma potrebbe comunque esserci una squadra non italiana.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato, Ibrahimovic all'Hammarby? Arriva la risposta del club

Lo svedese in Serie A, oltre al Milan, piace parecchio a Napoli e Bologna.

I club nostrani, nonostante la retromarcia del Tottenham su Ibrahimovic con le parole di Mourinho , devono guardarsi dalla concorrenza straniera.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Calciomercato Milan, il Flamengo sogna il grande attacco

Non solo Gabigol. Il Flamengo vorrebbe regalarsi un super attacco dopo la conquista della CoppaLibertadores. L'idea - come riporta Sportmediaset - sarebbe quella di acquistare Zlatan Ibrahimovic.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, i nerazzurri alzano l'asticella per Gabigol

Lo svedese insieme al bomber brasiliano per dare l'assalto al Mondiale per Club ma per il Flamengo non sarà per nulla facile. Le ottime prestazioni di Gabigol stanno spingendo Marotta a chiedere una cifra superiore ai 20/25 milioni per il riscatto. L'Inter per il suo attaccante vorrebbe adesso incassare dai 30 ai 40 milioni. Il Flamengo dunque sogna in grande con la speranza di riuscire a convincere sia i nerazzurri che Ibrahimovic...

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, non solo Ibrahimovic: Piatek e il triangolo con Raiola

Calciomercato Milan, da Giroud a Kean: le alternative a Ibrahimovic

Calciomercato Milan, futuro Donnarumma: c'è il sì della Juventus