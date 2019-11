CALCIOMERCTO INTER GABIGOL / L'Inter ragiona sul futuro di Gabigol. Reduce da un'annata memorabile al Flamengo, il forte attaccante è pronto a tornare dopo il prestito, ma per lui si prevede una nuova cessione, probabilmente a titolo definitivo.

Così, tramite un sondaggio su Twitter, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi follower un parere sulla strategia che dovrebbe operare la società: clicca qui per restare aggiornato.

La tifoseria che ha votato si è però mostrata divisa sulla scelta migliore: il 47% chiede la cessione a titolo definitivo per fare cassa, ma il 42% lo vorrebbe ritrovare in rosa per dargli una nuova possibilità; solo l'11%, infine, gradirebbe la cessione a titolo temporaneo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Gabigol: spunta un'italiana

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, "Ora lo vendo": retroscena Zanetti su Gabigol