FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dal debutto di Dimarco al gol sfiorato da Cleonise in Spal-Genoa, è stato un weekend all'insegna dei giovani. Ne parliamo in Football Under per Calciomercato.it:

1. Non è più giovanissimo ma la sua storia merita. Parliamo del terzino sinistro Federico Dimarco che sabato, nel trionfo di Torino, ha vissuto la gioia del debutto stagionale con la maglia nerazzurra dopo le due presenze in Serie A ed Europa League nella stagione 2014-15. Dimarco ha fatto la gavetta, girovagando in prestito tra Ascoli, Sion, Empoli e Parma, esperienza in cui si è tolto anche la soddisfazione di realizzare un gol contro l'Inter. Conte deve fronteggiare gli infortuni ma dimostra ancora una volta di non aver problemi a pescare dal suo florido settore giovanile: Bastoni, Sebastiano Esposito e Di Marco le storie dell'Inter che sta riuscendo a tenere il passo della Juventus imbattuta.

2. Gasperini anche è storicamente un allenatore senza paura nel lanciare i giovani, basta ricordare l'esordio di Mandragora ai tempi del Genoa contro la Juventus di Pogba. Gasp ha mandato in campo il 2002 Traorè nel secondo tempo contro la Juventus e ha convocato senza gettarlo ancora nella mischia Ebrima Colley, attaccante classe 2000 autore di sette gol in otto presenze nel campionato Primavera in corso e che nella scorsa annata ha segnato il gol decisivo nella finale scudetto persa contro l'Inter.

3. Dalla A alla B, è stato il fine settimana della prima volta anche per Tobias Reinhart, centrocampista classe 2000 argentino che Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha convocato nella gara vinta contro il Frosinone. Reinhart sta ben figurando in Primavera 2 con 10 gol tra campionato e Coppa Italia, in estate è arrivato dal Temperley.

4. Il Livorno è ultimo in classifica in compagnia del Trapani, squadra contro cui ha perso lo scontro diretto sabato scorso, cerca un sorriso nei suoi giovani come Matteo Pallecchi, attaccante esterno di piede mancino, molto abile nel dribbling, che riesce ad essere assai incisivo. In Primavera 2 è a quota quattro gol tra campionato e Coppa, ha strappato undici minuti sabato nel suo esordio in prima squadra, una soddisfazione importante per un livornese originario di Cecina.

5. Alessandro Cortinovis ha bisogno di poco tempo per dimostrare che si tratta di un talento puro.

Trequartista moderno che non si ferma a ridosso della punta, tra le linee ma si muove su tutto il fronte dell'attacco aprendo gli spazi per i compagni, il giocatore della Primavera di Brambilla e della Nazionale Under 19 ha grandi qualità tecniche e venerdì contro il Napoli ha inventato un gol fantastico che ha ricordato quello di Mertens all'Olimpico contro la Lazio di poco più di due anni fa.

6. Il Manchester United sta puntando tantissimo sui giovani e proprio il classe 2000 Williams, terzino sinistro d'ottime prospettive con nove presenze stagionali in prima squadra tra campionato e coppe, e l'attaccante Greenwood (2001) sono l'anima della rimonta compiuta contro lo Sheffield. La partita è terminata 3-3, lo United era sotto 2-0, poi c'è stata la rimonta targata vivaio con Williams e Greenwood.

7. Per Mason Greenwood, attaccante classe 2001 dello United, è il quinto gol stagionale ma il primo in assoluto in Premier League ed è pesantissimo perchè ha consentito allo United di raddrizzare una partita fondamentale. Con il pareggio la squadra di Solskjaer resta in scia della zona che vale l'accesso alle coppe europee. Il diciottenne inglese, che sta diventando un perno anche della Nazionale Under 21, cresce a vista d'occhio, sta migliorando tantissimo nell'attacco alla porta come dimostra proprio il gol realizzato domenica.

8. Quando nella carta d'identità calcistica c'è la formazione in casa Ajax, non bisogna mai sottovalutare il talento. E' la storia di Denilho Cleonise, attaccante esterno classe 2001 che il 9 novembre scorso ha debuttato al San Paolo contro il Napoli. Giocò pochi minuti, si mise in mostra solo per un fallo d'ammonizione, mentre a Ferrara contro la Spal è stato molto più incisivo rischiando anche di realizzare il gol dell'1-2 in un'occasione in cui è stato anche leggermente trattenuto da un avversario al momento del tiro.

9. Il campionato di serie D è una fucina di talenti. Da Torricelli a Grosso, sono state le vicende che appartengono alla storia del mondo del calcio che dovrebbero spingere i club di A e B a monitorare con attenzione le categorie dilettantistiche. Nell'Olympia Agnonese, squadra in cui milita Erminio Rullo, ex terzino di Lecce e Napoli, c'è un giocatore da seguire: si chiama Salim Diakitè, terzino destro francese di origini senegalesi che ha gamba, capacità nell'accelerazione, buona coordinazione. Diakitè è stato vittima anche del razzismo domenica scorsa nella gara contro il Tolentino, i cui tifosi gli hanno dedicato cori e insulti razzisti. Il giudice sportivo ha inflitto una multa di 2500 euro e l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

10. Quando il talento è questione di famiglia. E' la storia di Antonio Troise, talentuoso centrocampista offensivo classe 2005 della Lazio. Il suo allenatore è Tommaso Rocchi che ha puntato su di lui senza esitazione pur avendo un'ottima squadra che in larga parte è stata protagonista della vittoria del titolo regionale Under 14. Troise è il nipote di Emanuele, ex difensore del Napoli e attuale allenatore del Bologna Primavera, il figlio di Alessandro che l'ha guidato nella scuola calcio di famiglia e c'è anche zio Francesco che fino allo scorso 10 ottobre ha allenato il Formia nel campionato d'Eccellenza. Troise, autore di due gol con la Lazio, è molto abile anche sulle punizioni e con una sua traiettoria magica ha realizzato il gol con cui la Nazionale Under 15, vittoriosa al torneo di Algarve in Portogallo, ha battuto la Spagna.