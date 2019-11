JUVENTUS ATLETICO ESCLUSIVA GARCIA RONALDO CHAMPIONS LEAGUE CALCIOMERCATO SARRI / La Juventus ritrova Cristiano Ronaldo per l'atteso match di questa sera contro l'Atletico Madrid, dove la formazione di Maurizio Sarri cercherà di conquistare il primo posto matematico nel girone di Champions League dopo aver già staccato il biglietto per gli ottavi di finale. Il fuoriclasse portoghese si è allenato regolarmente lunedì alla Continassa nella seduta di rifinitura e ha superato i problemi al ginocchio che non gli avevano consentito di scendere in campo nell'anticipo di campionato con l'Atalanta. CR7 vuole lasciarsi alle spalle un periodo delicato in bianconero e tutte le polemiche seguite alla sua reazione dopo la sostituzione contro il Milan.

Per analizzare il momento di Cristiano Ronaldo e il suo futuro con la Juventus, la redazione di Calciomercato.it ha contattato in esclusiva Claudia Garcia, giornalista e collaboratrice di Eleven Sports Portugal, O Jogo, Tuttosport e Rai Sport: "Ronaldo si mette sempre in evidenza contro l'Atletico. Nella scorsa Champions ha segnato una tripletta decisiva, ma anche con il Real in passato ha sempre fatto delle grandi cose. In Nazionale è stato bene fisicamente, alla Juve un po' meno: credo che stasera dopo l'assenza con l'Atalanta sarà titolare insieme ad Higuain e mi aspetto una prestazione di alto livello da parte sua".

Juventus, esclusiva Garcia: "Ronaldo non completamente inserito negli schemi di Sarri"

Un Ronaldo che vuole riprendersi la scena anche alla Juventus dopo aver trascinato il Portogallo alla fase finale del prossimo Europeo: "Cristiano tiene molto alla Nazionale, c'erano due gare decisive da giocare per la Qualificazione ad Euro 2020. L'anno scorso era diverso perché la Nations League non ha la stessa importanza degli Europei. E poi c'è anche la questione dei record e del primato di reti a livello internazionale di Ali Daei - sottolinea la Garcia ai nostri microfoni - Non so quale sia la gestione di FernandoSantos nel Portogallo, però alla Juventus è differente semplicemente perché non c'è solo Ronaldo: Sarri ha a disposizione tanti altri campioni di ottimo livello e deve fare delle scelte".

"Ronaldo ha dimostrato di saper essere ancora decisivo, ma non ha più la continuità per poter giocare da Ronaldo ed essere sempre al massimo della condizione per 60 gare a stagione. E' presto per valutare come Sarri lo stia gestendo, c'è stato un grande cambiamento in panchina e nella mentalità in campo della squadra bianconera. Non abbiamo ancora visto interamente il gioco e la filosofia di Sarri nella Juventus: tra gennaio e febbraio si potrà fare una valutazione più completa.

Calciomercato, Garcia a CM.IT: "Ronaldo non lascerà la Juventus a fine stagione"

Lo stesso Ronaldo non si è ancora inserito completamente in quelli che sono i dettami e le idee tattiche dell'allenatore, anche se ha disputato delle ottime prove in gare importanti come contro. E con l'Atletico stasera sarà un'altra buona occasione per lui".

Viste le ultime tensioni in bianconero, si sono moltiplicate le voci su un possibile divorzio tra Ronaldo e la 'Vecchia Signora' già la prossima estate: "E' difficile secondo me che lasci la Juventus a fine stagione. Lui è venuto a Torino per restarci almeno tre anni perché vuole giocare ad alto livello fino al 2022 ed essere protagonista per i Mondialiin Qatar - ha spiegato la Garcia a Calciomercato.it - E la Juventus in tutto questo è il club ideale per lui, a patto che si gestisca meglio e non giocando tutte le partite come hanno fatto in passato altri grandi campioni come Figo, Rui Costa e lo stesso Pirlo nei suoi ultimi anni in maglia bianconera. Se Sarri riuscirà a gestirlo nella maniera giusta, Ronaldo potrà essere decisivo anche in futuro".

"Escludo assolutamente un ritorno al Real Madrid, dove non si sono lasciati benissimo con Florentino Perez. Non ci sono i presupposti affinché possa tornare. Cristiano è stato probabilmente il più grande nella storia del Real, il giocatore che ha segnato più di tutti: sarebbe uno sbaglio e rischierebbe di macchiare tutto quello che ha fatto nei suoi anni a Madrid. Meno complicato sarebbe un ritorno al Manchester United o un trasferimento al PSG. Anche se la Juventus rappresenta per lui la migliore soluzione per vincere altri titoli e restare ad alti livelli. I bianconeri sono adesso molto più competitivi rispetto allo United, che attraversa un periodo decadente della propria storia".

Juventus, Garcia in esclusiva: "Higuain, Dybala e Ronaldo non sono compatibili"

Claudia Garcia, infine, applaude la rinascita di Gonzalo Higuain, tornato ad alti livelli dopo il ritorno a Torino: "Non me l'aspettavo, devo fare le mie scuse ad Higuain perché questa estate avevo detto che il suo tempo alla Juventus era finito e che mi aspettavo nuovamente una sua cessione. Nell'ultima stagione prima di andare al Milan lo vedevo piuttosto nervoso, non al top fisicamente e mentalmente. Quest'anno è cambiato tutto e devo complimentarmi con lui e Dybala perché sono usciti da due situazioni veramente difficili. Entrambi hanno dimostrato grande personalità e soprattutto pazienza. Higuain, Dybala e Ronaldo, presi singolarmente, rappresentano forse il tridente più forte attualmente in Europa. Però, come ha detto ieri Sarri in conferenza stampa, sono difficilmente compatibili insieme dall'inizio".

