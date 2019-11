PALLONE D'ORO 2019 MESSI CRISTIANO RONALDO VAN DIJK - Lunedì 2 dicembre 2019 si conoscerà il nome del vincitore del 'Pallone d'Oro', ma dalla Spagna hanno già un grande favorito. Stando, infatti, al 'Mundo Deportivo, Leo Messi è il candidato numero uno a succedere a Luka Modric del Real Madrid nell'albo dei vincitori. A supporto di questa tesi, il giornale vicino alle cose di casa Barcellona, porta diversi indizi: vincitore della Liga col Barcellona e della Scarpa d'Oro, il numero 10 argentino non ha vinto nessuna competizione internazionale, ma si è messo in mostra in Champions League con ben 12 gol realizzati.

E il 23 settembre scorso è stato premiato a Milano col premio 'The Best' dalla

LEGGI ANCHE>>>Juventus, Cristiano Ronaldo punta l'Atletico: "Sono tornato"

LEGGI ANCHE>>>Juventus-Atletico, Ronaldo si riprende la scena: doppia esclusione eccellente

Pallone d'Oro, Messi favorito: sorpasso a Cristiano Ronaldo

Appaiati nella speciale classifica dei vincitori del trofeo individuale a quota cinque, Messi potrebbe così sorpassare Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus. Ma il quotidiano spagnolo si spinge oltre: CR7 non sarebbe il principale avversario della 'Pulce'. Il difensore del Liverpool, Virgil van Dijk, sarebbe infatti l'unico in grado di strappare la vittoria a Messi, vista anche la conquista dell'edizione passata della Champions League sotto la guida del manager Jurgen Klopp. Nel frattempo, arriva il tweet di Francesc Aguilar, giornalista del 'Mundo Deportivo', che rincara la dose: "Confermato! Lionel Messi alzerà il suo sesto Pallone d'Oro lunedì prossimo. Ieri è stato formalizzato da Pascal Ferré e Thierry Marchand, inviati speciali di 'France Football', arrivati a Barcellona, nonostante le smentite reciproche". Mancano solo sei giorni e conosceremo la verità. Nel frattempo, Messi e Ronaldo si sfidano a distanza in Europa, con il bianconero impegnato contro l'Atletico Madrid e il blaugrana contro il Borussia Dortmund, un match che riguarda da vicino anche l'Inter di Antonio Conte.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, tocca a Ronaldo: segnali sul futuro!

LEGGI ANCHE>>>Juventus, Paratici smonta il 'caso' Ronaldo: "Grande feeling con Sarri. E ieri..."