FANTACALCIO ASSIST MAN PODIO LUIS ALBERTO PELLEGRINI/ Questo campionato di Serie A, che nel prossimo weekend vedrà disputarsi la 14esima giornata, è di certo uno dei più divertenti da molte stagioni a questa parte. Lo stradominio della Juventus potrebbe essere insidiato dall'Inter di Antonio Conte e, nei piani alti della classifica, si è inserito anche il nuovo Cagliari stellare di Rolando Maran. Per le ultime notizie sul Fantacalcio---> clicca qui!

In un campionato ricco di gol, un'altra componente fondamentale è di certo quella degli assist.

E in questa stagione si sono inserita nella corsa a "Re dei passaggi" due nuovi protagonisti inaspettati.

Fantacalcio, domina Luis Alberto, ma occhio alla bagarre alle sue spalle

In questo campionato 2019/2020 al momento lo scettro appartiene a Luis Alberto, trequartista della Lazio di Simone Inzaghi. Lo spagnolo ex Liverpool ha fornito per i suoi compagni ben 9 assist, in ottica Fantacalcio praticamente tre gol in più: mica male! Alle sue spalle ben quattro giocatori si assestano su 5 passaggi decisivi. Troviamo il poliedrico Ciro Immobile, in assoluto stato di grazia in questa stagione, e il genietto Lorenzo Pellegrini. Ma occhio anche alle sorprese. Una di queste è Dejan Kulusevski che, con il passare delle partite, si sta confermando a livelli sempre maggiori, così come Paolo Ghiglione, laterale difensivo del Genoa ed assoluta 'steal' per chiunque l'avesse preso ad 1 in estate.

