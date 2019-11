CALCIOMERCATO BRESCIA BALOTELLI MLS CELLINO/ Sono giorni davvero di fuoco per Mario Balotelli, centravanti arrivato al Brescia nelle battute finali dell'ultima sessione estiva di calciomercato. Il bomber, precedentemente svincolato, dopo un inizio confortante non sembra essere tornato ai soliti problemi con l'arrivo di Fabio Grosso, allenatore che ha preso il posto dell'esonerato Corini.

A gettare benzina sul fuoco sono prontamente arrivate anche le parole del numero uno delle RondinelleCellino che ai microfoni di 'Teletutto' ha fatto chiaramente capire, nella giornata di ieri, la sua posizione: "La scelta è stata più azzardata di quanto potessi pensare, sia dalla sua parte che dalla nostra".

Calciomercato Brescia, aria di addio per Balotelli: ipotesi MLS

Negli ultimi giorni si è quindi parlato anche del possibile addio nella finestra invernale di mercato di Balotelli, sempre più ai margini in casa Brescia. L'ex Manchester City, Liverpool, Inter e Milan si trova all'ennesimo bivio di una carriera sulle montagne russe. Per il futuro, occhio alla Fiorentina di Rocco Commisso, che potrebbe pensare a SuperMario per coprire il ruolo di centravanti, attualmente vacante in casa Viola, ma c'è un'altra ipotesi. Nel podcast ufficiale della MLS infatti, si è parlato del possibile approdo negli States di Balotelli. I club in lizza sarebbero: l'Inter Miami di Beckham ed i Los Angeles Galaxy, orfani della partenza di Ibrahimovic. Attenzione anche al Toronto FC.

