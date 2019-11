CALCIOMERCATO LECCE DONATI / Nella sua carriera ha già vestito la maglia del Lecce nella stagione 2010/2011, quando ancora il suo cartellino era di proprietà dell'Inter. Da lì l'inizio della sua avventura nel calcio dei grandi, che lo ha portato fino alla Champions League giocata con la maglia del Bayer Leverkusen. Ora Giulio Donati potrebbe ripartire proprio dal Salento.

Il difensore toscano, classe 1990, è svincolato dopo il contratto scaduto con ile per lui il ritorno in Italia è molto vicino. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Calciomercato Lecce, UFFICIALE: Donati si allena con la prima squadra

Il sito ufficiale del Lecce ha annunciato che Donati sarà da questo pomeriggio a disposizione di Fabio Liverani e si allenerà con la prima squadra. La squadra si ritroverà al Via del Mare per preparare la trasferta di Firenze e Donati si allenerà con il gruppo. Possibile dunque che il giocatore possa quindi riuscire a strappare un contratto con la società salentina e andare a rafforzare il reparto degli esterni difensivi del club giallorosso. Donati, nelle ultime ore del mercato estivo, è stato accostato soprattutto al Genoa, che però ha deciso di non formulare alcuna offerta al giocatore.

