Riprende la Champions League con le gare valide per la quinta giornata della fase a gironi. Juventus ed Atalanta, impegnate questa sera rispettivamente contro Atletico Madrid e Dinamo Zagabria, entrano nel momento clou della massima competizione europea con verdetti importanti che dovrebbero arrivare dallo 'Stadium' e da 'San Siro'. I bianconeri affrontano una delle vittime preferite del rientrante Cristiano Ronaldo con il chiaro obiettivo di chiudere anche il discorso per il primo posto nel raggruppamento. Serve invece mezzo miracolo ai bergamaschi per passare agli ottavi di finale: la truppa di Gasperini non può fallire e deve ottenere bottino pieno in entrambe le ultime due sfide. Ecco le probabili formazioni, tutti i possibili intrecci di calciomercato, gli orari e dove vedere in TV e in chiaro Juventus-Atletico Madrid e Atalanta-Dinamo Zagabria.

Juventus-Atletico Madrid, probabili formazioni e mercato: occhi su Saul

La notizia migliore per Maurizio Sarri arriva dall'attacco dove a meno di clamorose sorprese rientra dal 1' minuto Cristiano Ronaldo, dopo gli ultimi problemini fisici. Al fianco del portoghese spazio a Gonzalo Higuain che proverà a convincere la Juventus anche in ottica rinnovo con una grande prova anche in Champions, dopo l'ultima di campionato. Davanti a Szczesny l'unico reale dubbio è rappresentato dalle condizioni di de Ligt che qualora non dovesse farcela lascerebbe il posto a Demiral al fianco del solito Bonucci con Cuadrado e De Sciglio a completare un reparto privo di Alex Sandro. Chiude il quadro un centrocampo solido e di qualità con Khedira, Pjanic e Matuidi alle spalle del più avanzato Ramsey.

Simeone dal canto suo si dovrebbe affidare ad un solido 4-4-2 privo di un paio di pedine importanti come gli infortunati Savic, Diego Costa e Gimenez. Proprio i due centrali assenti in passato sono stati spesso accostati all'Italia ed in particolare alla stessa Juventus. I bianconeri in compenso potranno tenere sotto'occhio Saul Niguez, polivalente centrocampista spagnolo fedelissimo di Simeone che per talento e qualità sarebbe l'ideale per la mediana impostata da Sarri. Concorrenza alta e prezzo elevato spaventano ma stasera la dirigenza bianconera potrà quantomeno osservare con i propri occhi il suo reale valore. In attacco a proposito di mercato ci sarà il grande ex Alvaro Morata insieme ad uno tra Vitolo (favorito) e Joao Felix, ancora non al 100%.

Proprio il lusitano in patria è considerato l'erede di Cristiano Ronaldo e la stessa Juventus ci aveva fatto un pensierino agli albori della sua esplosione al Benfica.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATLETICO MADRID

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain. All.: Sarri.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Thomas, Herrera, Saul; Vitolo, Morata. All.: Simeone.

Atalanta-Dinamo Zagabria, probabili formazioni e mercato

Gasperini per la sfida di questa sera contro la Dinamo Zagabria sarà privo dell'infortunato Duvan Zapata, motivo per cui si affiderà ad un attacco più leggero senza una vera e propria prima punta. Saranno infatti Ilicic, Gomez e probabilmente Pasalic i tre componenti di un tridente orfano di centravanti che proverà a scardinare la retroguardia croata. Davani a Gollini la difesa a tra sarà composta da Toloi, Palomino e Djimsiti, mentre a centrocampo dovrebbe giocare Castagne e non Hateboer sulla destra, con Gosens sull'altra corsia e De Roon e Freuler nel mezzo. Bjelica dovrebbe rispondere con un 3-5-2 con una coppia d'attacco composta dall'ex Catania, Trapani, Bologna e Verona, Bruno Petkovic accompagnato dal talentino Mislav Orsic che in Italia avrebbe attirato anche l'attenzione del Milan. Il fiore all'occhiello della formazione che manderà in campo il tecnico della Dinamo è però Dani Olmo, stellina spagnola cresciuta nelle giovanili del Barcellona, e già protagonista con le selezioni iberiche. Il classe 1998 esploso a Zagabria è stato accostato con forza a Milan e più recentemente anche alla Juventus che spera magari di ingaggiarlo già il prossimo inverno visto che come spiegato dalla nostra redazione, spinge per la cessione a gennaio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Ilicic. All.: Gasperini.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, D.Olmo, Ademi, Ivanusec, Leovac; Petkovic, Orsic. All.: Bjelica

Juventus-Atletico Madrid e Atalanta-Dinamo Zagabria, come vederle in tv e in streaming

Juventus-Atletico Madrid, in programma stasera alle ore 21, sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201 del DTT), mentre per chi non fosse in possesso dell'abbonamento Sky, il match sarà visibile anche in chiaro su Canale 5. Inoltre c'è la possibilità di vederlo sulle piattaforme streaming di SkyGo e Now TV. Atalanta-Dinamo Zagabria invece sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Arena e Sky Calcio 3. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

