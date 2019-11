VIDEO CALCIOMERCATO/ Ritorna l'appuntamento mattutino con le news di Calciomercato.it: anche oggi la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle principali notizie provenienti dal mondo del calciomercato, italiano ed estero.

Spunta l'Hammarby per, mentre il nome nuovo per l'attacco del Milan è un obiettivo anche della Juventus: Aleksej. Per le ultime notizie---> clicca qui!

Per i bianconeri attenzione a Federico Chiesa, ora un caso per la Fiorentina. In casa Inter ecco la nuova idea de Arrascaeta dal Flamengo.