DIRETTA JUVENTUS ATLETICO MADRID - La Juventus ospita l'Atletico Madrid in una sfida valida per il quinto turno del girone C di Champions League. Già qualificati agli ottavi di finale, ai bianconeri di Sarri può bastare un pareggio (subendo al massimo un gol) per ottenere la certezza aritmetica del primo posto.

I 'Colchoneros' di, invece, hanno bisogno di una vittoria per raggiungere la 'Vecchia Signora' in vetta e prendersi il primato per gli scontri diretti. Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. All.: Sarri

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Thomas, Herrera, Saul; Vitolo, Morata. All. Simeone

CLASSIFICA: