SLAVIA PRAGA-INTER DIRETTA CHAMPIONS LIVE CRONACA TEMPO REALE CONTE LUKAKU GRUPPO F - Dopo la vittoria in campionato sul campo del Torino, è tempo di tornare in campo per la Champions League: Slavia Praga-Inter è la sfida in programma per la quinta giornata del gruppo F. La sconfitta patita nel turno precedente sul campo del Borussia Dortmund, impegnato a Barcellona, ha complicato la situazione in ottica qualificazione per i nerazzurri di Conte che dovranno cercare la vittoria a tutti i costi contro la squadra guidata da Jindrich Trpisovsky, fanalino di coda del girone a quota 2 punti.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Sinobo Stadium'.

FORMAZIONI UFFICIALI SLAVIA PRAGA-INTER

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Soucek, Husbauer; Masopust, Stanciu, Sevcik; Olayinka. All. Trpisovsky

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Martinez. All. Conte

CLASSIFICA GRUPPO F: Barcellona 8 punti; Borussia Dortmund 7; Inter 4; Slavia Praga 2

