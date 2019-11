CALCIOMERCATO INTER CONTE CHAMPIONS LEAGUE / Il mercato di gennaio non sempre è in grado di offrire grandi opportunità, come sottolineato da Marotta nel pre partita di Torino-Inter. La dirigenza dell'Inter è comunque al lavoro per individuare i giusti profili su cui puntare da regalare a Cone in vista di gennaio. Molto però dipenderà da quanto la 'Beneamata' riuscirà ad incassare dalla cessione di Gabigol, ma non solo: il tesoretto a disposizione di Marotta potrebbe aumentare grazie ai ricavi della Champions League.

Calciomercato Inter, 30 milioni in ballo con la Champions

Battere Slavia Praga e Barcellona permetterebbe all'Inter non solo di strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League ma anche di recuperare un importante tesoretto da investire sul mercato. In caso di due vittorie, nelle casse nerazzurre finiribbero già 5.4 milioni come bonus partita: altri 6 milioni potrebbero arrivare dal sold out già previsto contro il Messi e compagni all'ultima, mentre la qualificazione agli ottavi porterebbe altri 9.5 milioni di bonus. Senza dimenticare il nuovo incasso che il club farebbe nella sfida casalinga degli ottavi di finale. Aggiungendo poi la fetta di diritti tv che aumenterebbe, ecco che, sommando tutto, 30 milioni entrerebbero nelle casse della società.

