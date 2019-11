BARCELLONA MESSI NEYMAR / Non solo Gerard Piqué. Anche Lionel Messi, la scorsa estate, ha cercato in ogni modo di convincere Neymar a tornare al Barcellona. Il retroscena, più o meno circolato, è confermato ed arricchito di un ulteriore dettaglio svelato dall'edizione odierna di 'France Football'.

Secondo il quotidiano transalpino infatti, l'argentino avrebbe mandato un messaggio via Whatsapp al suo ex compagno nel quale si legge, testuale: "Solo insieme possiamo vincere la Champions League. Voglio che torni.e sarai solo, prenderai il mio posto". Un 'dettaglio' non da poco, visto che vorrebbe significare che la 'Pulce' è pronta a lasciare il Barça nel 2021, ovvero anno in cui scade il suo attuale contratto con il club. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI