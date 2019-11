JUVENTUS SARRI CRISTIANO RONALDO / Cristiano Ronaldo è pronto a riprendersi la Juventus. Dopo la polemica sostituzione contro il Milan e la non convocazione contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato, l'attaccante portoghese tornerà in campo questa sera in vista del match di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Ieri c'è stato un colloquio trae CR7 sotto gli occhi dei giornalisti e delle telecamere, nei primi quindici minuti di allenamento alla Continassa.

Juventus, Sarri-Cristiano Ronaldo: ecco il patto

In conferenza stampa il tecnico bianconero ha spento ogni polemica ma si è voluto informare sulle reali condizioni del suo attaccante che sta pian piano risolvendo il fastidio al ginocchio che lo ha limitato nell’ultimo mese. Come riportato da 'Tuttosport' è stato concordato con lo staff tecnico bianconero un programma di riatletizzazione per superare il fastidio fisico, che lo sta condizionando anche mentalmente. Ronaldo sui social ha però fugato ogni dubbio, nella chiacchiarata a bordo campo si è anche parlato di tattica. La volontà di Sarri è quella di ritrovare il miglior Ronaldo e nel contempo vuole tutelarlo da forzature inutile: è importante recuperarlo senza fretta per evitare rischi.

