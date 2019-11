CALCIOMERCATO IBRAHIMOVIC HAMMARBY / È l'uomo del momento, il nome più caldo del calciomercato internazionale. Zlatan Ibrahimovic dopo l'annuncio dell'addio ai Los Angeles Galaxy è sulla bocca di tutti e la sensazione è che ne approfitterà per far parlare di sé in tutto il mondo fino al giorno della sua decisione ufficiale sulla prossima squadra da cui ripartirà (sempre che non decida di ritirarsi, come ulteriore colpo di scena).

Ecco perché va preso con le pinze anche il post pubblicato su Instagram da Ibrahimovic questa mattina , intorno alle 8 ora italiana, in cui si vede comparire la maglia dell', club svedese di Stoccolma, con il nome di Ibrahimovic sulla schiena. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, tra Ibra e Piatek: le ultime in vista di gennaio

Calciomercato, la risposta dell'Hammarby a Ibrahimovic

Trattativa reale o 'scherzetto' da parte di Ibra. La prima risposta arriva da Love Gustafsson, responsabile della comunicazione dell'Hammarby, che al sito di 'Svenska Dagbladet' ha brevemente dichiarato: "È sorprendente, ma non ho ulteriori commenti da fare al momento. Avremo più informazioni da dare alla fine di questa settimana, ma in questo momento non ho altro da dire". Risposta criptica, almeno quanto il post di Ibrahimovic. Intanto però secondo un altro quotidiano svedese, l''Expressen', sia il Ds che l'amministratore delegato dell'Hammarby si troverebbero in queste ore a Los Angeles dove Ibrahimovic tutt'ora vive. Attendiamo sviluppi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, non solo Ibrahimovic: Piatek e il triangolo con Raiola

Calciomercato Milan, Ibrahimovic-Tottenham: Mourinho allo scoperto

Calciomercato Milan, Ibrahimovic rossonero? La risposta di Galliani