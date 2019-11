CALCIOMERCATO INTER DE ARRASCAETA / La dirigenza dell'Inter continua a lavorare in vista della finestra invernale di calciomercato: la priorità di Marotta e Ausilio rimane quella di regalare a Conte almeno un rinforzo a centrocampo, dopo le lacune mostrate dal reparto in questa prima parte di stagione. I profili seguiti per gennaio sono diversi, molto però dipenderà da quanto l'Inter riuscirà ad incassare dalla cessione di Gabigol: dopo l'exploit in finale di Copa Libertadores, la 'Beneamata' è pronta ad approfittarne e a ricavare qualcosa in più dal suo addio definitivo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, asse caldo con il Flamengo: spunta un nuovo nome

Il Flamengo continua a trattare dopo averlo praticamente quasi bloccato da un mese, secondo quanto riportato da 'Tuttosport' nella trattativa potrebbe essere coinvolto un nuovo giocatore.

Calciomercato Inter, sfida all'Atletico per la stella del Flamengo

Stiamo parlando di Georgian Daniel, centrocampista uruguaiano classe 1994 che negli ultimi giorni sarebbe stato offerto all'Inter. Il giocatore è in possesso di un passaporto che lo rende comunitario, predilige il ruolo di ala offensiva, ma sa coprire più o meno tutti i ruoli della mediana. Un jolly che potrebbe rendersi molto utile a Conte.

In casa Flamengo occhi puntati anche su Reinier, talento brasiliano classe 2002 considerato come uno dei prospetti più promettenti dell'intero panorama mondiale. L'Inter ha cercato di aprire una corsia preferenziale nell'ambito dei discorsi con il Flamengo per Gabigol ma è forte la concorrenza dell'Atletico Madrid di Simeone. Nel contratto è presente una clausola rescissoria da 62 milioni di euro.

