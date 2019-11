CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic si sa non è mai banale. L'attaccante svedese, che lascerà il 31 dicembre i L.A. Galaxy, sa bene come far parlare di sè e questa mattina ha deciso di infuocare il web con un post su 'Instagram' annunciando il suo passaggio al... Hammarby, club che milita nell'Allsvenskan, con tanto di maglietta con il suo nome sulle spalle. Trovata pubblicitaria? Clamorosa operazione di mercato? L'unica cosa certa è che Ibra ha creato panico tra la tifoseria del Milan. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Ibra sorprende tutti: lo scenario

In attesa di capire se quella di stamani è una bufala di mercato o un annuncio vero e proprio di un clamoroso ritorno in patria, i tifosi del Milan non si arrendono e sognano ancora il grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Nonostante la smentitadella bomba dall'America su un presunto accordo trovato tra l'attaccante svedese e la sua ex squadra, a Milano la suggestione resta ancora viva.

Calciomercato Milan, la posizione dell'Hammarby

Negli ultimi giorni la dirigenza rossonera ha superato la concorrenza di tutti gli altri club,compreso , come raccontato da Calciomercato.it: c'è stato un incontro a casa Milan con Mino Raiola , il super agente di mercato, per capire quali sono i reali margini di trattativa per riportarlo a San Siro. Da Massara Pioli , sono arrivati importanti messaggi di apertura per il ritorno dello svedese ma ora c'è da capire il perché di questo misterioso... annuncio.

Non si è fatta attendere la risposta del club svedese con Love Gustafsson, responsabile della comunicazione dell'Hammarby, che ha parlato ai microfoni di 'Svenska Dagbladet': ''È sorprendente, ma non ho più commenti al momento. Abbiamo più informazioni da dare alla fine di questa settimana, ma in questo momento non ho altro da dire''.

