CALCIOMERCATO INTER CENTROCAMPO AMRABAT ROMULO / L'Inter si farà trovare pronta e a gennaio interverrà sul calciomercato per completare una rosa che ha bisogno di rinforzi per cercare di contendere fino all'ultimo il titolo alla Juventus. Lo ha aveva chiesto a gran voce il tecnico Antonio Conte, lo ha ribadito l'Ad Beppe Marotta. Ma se è vero che un giocatore in più, soprattutto a centrocampo, oggi in questa situazione di emergenza avrebbe sicuramente fatto molto comodo, dall'altra parte gli uomini mercato nerazzurri non hanno alcuna intenzione di acquistare tanto per far numero. Il lavoro si sta quindi intensificando per portare a Milano un profilo pronto subito ed in grado di alzare il livello qualitativo della rosa, possibilmente un elemento futuribile e quindi non troppo in là con gli anni. A meno che da qui a gennaio non si aprano scenari inaspettati e si presentino quindi occasioni da non farsi sfuggire. Per tutte le news di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter e Juventus, subito Kulusevski: fissato il prezzo

Calciomercato Inter, da De Paul a Romulo: punto sul centrocampo

Al momento comunque, come detto, le manovre si concentrano su elementi più giovani che a fronte di un investimento anche importante rappresenterebbero comunque dei patrimoni anche per il prossimo futuro.

In questo senso quindi, constatato che a gennaio arrivare su profili come i variè impresa assai difficile, il sogno resta quel Dejansu cui però si è fiondata anche la Juventus e il Parma, che lo ha preso in prestito dall'Atalanta, non ha alcuna intenzione di privarsene a metà stagione. In caldo resta quindi l'opzione Rodrigo, che vanta già anche una buona esperienza internazionale. Anche qui però: l'Udinese, nonostante i buoni rapporti coi vertici interisti, è bottega cara e se la classifica resterà così complicata non è detto che farà partire l'argentino a cuor leggero.

Anche per questo motivo l'Inter non intende farsi trovare impreparata e ragiona sulle possibili alternative low-cost e dunque più raggiungibili. A tal proposito si è parlato di Juraj Kucka, ma è un'ipotesi che non decolla per diversi fattori. Su Calciomercato.it, invece, vi abbiamo anticipato l'interessamento dell'Inter per Amrabat, sorpresa del Verona. Interesse confermato oggi anche dal 'Corriere dello Sport' (ma che come vi abbiamo spiegato non può arrivare a gennaio avendo già giocato con due squadre in stagione) che aggiunge alla lista dei piani B anche il più esperto Romulo del Brescia, profilo gradito a Conte che potrebbe impiegarlo in più ruoli.

