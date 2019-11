CALCIOMERCATO GENOA RADU INTER / Radu prodigioso nel 'Monday Night' tra Genoa e Spal. Il portiere classe 1997 ha parlato così nel post partita ai microfoni di 'Sky Sport': "C'è rammarico per il rigore che non sono riuscito a parare, sapevo dove avrebbe calciato. La parata su Reca? Sul primo tiro sono andato a vuoto, non ho visto nulla e quando ho visto il pallone tra le gambe dei difensori mi sono buttato e sono riuscito a prenderlo. È stata una bella parata, ma la più difficile finora è stata quella sul colpo di testa di Elmas contro il Napoli, soprattutto per il momento che stavamo vivendo".

L'estremo difensore ancora di proprietà dell'ha poi parlato del proprio futuro.

Calciomercato Genoa, Radu: messaggio all'Inter

Il 22enne si è detto pronto per i nerazzurri: "Io sono sempre pronto, ma momentaneamente sto facendo bene qui, sono contento e non so cosa mi riserverà il futuro. Non mi sono mai fatto aspettative". Il portiere rumeno continua però a convincere con la maglia del Genoa e si candida ad essere l'erede di Handanovic. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

