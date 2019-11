SPAL GENOA THIAGO MOTTA STURARO/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Thiago Motta, allenatore del Genoa, ha parlato del pareggio esterno contro la SPAL di Leonardo Semplici: "A livello di squadra abbiamo fatto bene ed abbiamo un gran portiere. Sono felice per la prestazione dei ragazzi, meno però per il risultato. All'inizio ho schierato molti centrocampisti, ma l'idea è quella di spingersi in avanti per cercare la vittoria".

Sulla partita di Sturaro: "Abbiamo un grandissimo giocatore in più adesso. Sono molto contento per la sua prestazione e per la rete, veniva da un lungo infortunio. Non faccio rivoluzioni, se giocano alcuni giovani è perché credo nel loro percorso".

Infine, sugli esclusi: "Chi non ha partecipato non era fuori per una scelta tecnica, ho bisogno di tutti, ed ora testa alla sfida contro il Torino che avremo fra quattro giorni".