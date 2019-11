SPAL GENOA SEMPLICI / Un pareggio che serve a poco a Spal e Genoa nel 'Monday Night' di Serie A. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Leonardo Semplici ha analizzato così il match del 'Mazza': "Eravamo in emergenza in difesa e abbiamo fatto una buona gara contro una squadra di valore. Dispiace perché subire il pari dopo nemmeno due minuti ci ha segnato dal punto di vista mentale. Abbiamo anche rischiato di prendere il secondo e sarebbe stato difficile recuperare. Dopo il pareggio ci siamo disuniti e non deve accadere: quando passiamo in vantaggio dobbiamo tenere il risultato".

Spal-Genoa, l'analisi di Semplici nel post partita

L'allenatore del club emiliano si è poi espresso così sull'emergenza infortuni: "Spero che la sfortuna sia finita. I nostri infortuni derivano da contusioni e sono sempre gravi. Credo che abbiamo già pagato abbastanza, ma dobbiamo restare positivi. Stasera era un'occasione importante, non siamo riusciti a conquistare la vittoria ma dobbiamo crederci e andare avanti senza disunirci.

La parata di Radu è stata clamorosa, ma ripeto, dobbiamo superare i momenti negativi che sono stati tanti".

Chiusura, infine, sugli aspetti da migliorare per centrare la salvezza: "Ci manca un po' di qualità ma dobbiamo essere maggiormente determinati e cattivi in fase di finalizzazione. Non dobbiamo farci influenzare dagli errori né riflettere troppo su cosa è mancato, altrimenti la situazione si complica. Ci sono ancora tanti punti da conquistare. Inoltre, stiamo regalando troppe occasioni anche in difesa. Ma bisogna credere in quello che facciamo e nelle nostre qualità e insistere con determinazione".

