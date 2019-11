Juventus, il punto sull’Atletico Madrid: ecco i problemi di Simeone

JUVENTUS ATLETICO SIMEONE / Sette pareggi nelle ultime dieci giornate di Liga e una sconfitta in Champions League, quella contro il Bayer Leverkusen, che ha complicato la corsa verso gli ottavi di finale. Sarà un Atletico Madrid con seri problemi quello che si presenterà domani sera all’Allianz Stadium, ma con l’obbligo di portare a casa punti. Per riuscirci, oltre a non prenderle, i colchoneros dovranno scoprire qual è il cammino più vicino tra loro e il gol.

Finora, non l’hanno scoperto. Con appena 16 reti segnate in 14 gare, i madrileni rappresentano il decimo attacco della Liga, qualcosa di inconcepibile per una squadra che, seppur ‘cholista’, ha enormi qualità offensive. I problemi, da questo punto di vista, non sono nati con gli infortuni di Diego Costa e Joao Felix (ora recuperato), ma risalgono all’inizio della stagione: l’Atleti ha cambiato pelle e sta soffrendo questa transizione.

Atletico Madrid, la rivoluzione del calciomercato presenta il conto

Rinunciare a uomini chiave come Juanfran, Godin, Filipe Luis, Rodri, Lucas Hernandez e Griezmann, inevitabilmente, ha causato delle difficoltà che però non hanno portato finora danni irreparabili in campionato né in Champions. La differenza di peso sta mancando soprattutto nelle aree di rigore, sia in difesa che in attacco.

Lì dove l’Atletico era insuperabile, ultimamente è diventato impreciso e vulnerabile. La retroguardia ha concesso un gol in ognuna delle ultime quattro giornate: resta ancora la migliore di Spagna (nove reti incassate in totale) ma non è un caso che stia andando in sofferenza da quando José Gimenez si è infortunato.

L’uruguaiano dovrebbe rientrare a breve, ed è un’ottima notizia.

Juventus-Atletico, Simeone risparmia Joao Felix

Non è l’unica. In queste settimane si è registrata la grande crescita dei nuovi acquisti Lodi ed Herrera: il brasiliano, nonostante la giovane età, spinge con coraggio e difende con diligenza, mentre il messicano sta facendo valere a centrocampo la sua forza e la sua esperienza.

Ieri Simeone ha provato un centrocampo con l’ex Porto insieme a Thomas, Saul e Koke, con Vitolo più avanzato, ad affiancare Morata. Joao Felix, quindi, dovrebbe avere spazio a gara in corso per evitare ricadute dopo il problema alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi un mese: cautela massima per il gioiellino del club. In difesa, Trippier, Felipe, Hermoso e Lodi davanti a Oblak. Un Atletico abbottonato, ma con tanta qualità: basterà per infrangere il muro della Juventus imbattuta di Maurizio Sarri?

