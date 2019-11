CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO/ Si susseguono in queste ultime ore le novità sul futuro di Gabigol, attaccante brasiliano di proprietà dell'Inter in prestito al Flamengo di Jorge Jesus. L'uomo decisivo della finale di Copa Libertadores è tornato ad essere un assoluto protagonista del calcio del suo continente, diventando anche un nome caldo in ottica calciomercato. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

Negli ultimi giorni, La Gazzetta dello Sport ha riportato di un aumento delle richieste da parte della Beneamata per Gabriel Barbosa.

Calciomercato Inter, Gabigol: si complica la trattativa per il Flamengo

L'Inter chiederebbe ora una cifra intorno ai 30 milioni di euro, decisamente superiore rispetto a quelle circolate negli ultimi mesi per Gabigol.

Stando a quanto riportato invece in serata da 'Sky Sport', l'Inter avrebbe accettato la scorsa estate di calciomercato un'offerta da 16 milioni di euro più una percentuale del 20% su una futura rivendita per Gabigol da parte del Flamengo. Accordo che però non si è più formalizzato, ed ora i nerazzurri vorrebbero qualcosa intorno ai 20/25 milioni, con una differenza di cinque rispetto ai numeri stilati dalla Rosea. In ogni caso, l'Inter vuole fare cassa dal brasiliano, mai considerato nel progetto tecnico di Antonio Conte.

