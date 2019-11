JUVENTUS ATLETICO FORMAZIONI / Sorride Maurizio Sarri alla vigilia del match di Champions League contro l'Atletico Madrid, con la Juventus che cercherà di conquistare il primato nel girone dopo aver già staccato matematicamente il pass per gli ottavi. L'allenatore bianconero potrà contare su Cristiano Ronaldo per la sfida contro i 'Colchoneros' di Simeone, con CR7 che si è allenato regolarmente con il resto dei compagni anche nella rifinitura di oggi pomeriggio alla Continassa dopo essere rientrato in gruppo nella seduta di domenica.

Juventus-Atletico, fuori Dybala: Sarri punta su Higuain e Ronaldo

Ronaldo e Sarri hanno a lungo parlato prima di iniziare l'allenamento, con il fuoriclasse portoghese destinato a ritrovare una maglia da titolare di fronte ad una delle sue vittime preferite in carriera dopo il forfait con l'Atalanta. Al suo fianco, Gonzalo Higuain - protagonista della conferenza stampa della vigilia - è favorito sul connazionale Dybala, mentre sulla trequarti Ramsey dovrebbe spuntarla su Bernardeschi. Il fantasista numero 33 ha smaltito la botta all'emitorace che lo aveva costretto al cambio nel primo tempo della sfida di Bergamo e al pari di de Ligt ha partecipato regolarmente alla rifinitura agli ordini di Sarri.

Il difensore olandese ha superato invece la lussazione alla spalla e c'è ottimismo su un suo utilizzo dal primo minuto: in preallarmeper affiancare capitanse Sarri decidesse di non rischiare l'ex Ajax.

Probabili formazioni Juventus-Atletico: le scelte di Sarri e Simeone

A centrocampo tornerà Matuidi nell'undici iniziale, con Bentancur che potrebbe vincere il ballottaggio con Khedira. Confermata l'assenza di Alex Sandro (out come Douglas Costa e Rabiot) nel quartetto difensivo, con De Sciglio che verrà confermato sulla corsia di sinistra.

In casa Atletico, Simeone deve rinunciare anche a Gimenez oltre a Savic e Diego Costa. Davanti ad Oblak spazio alla coppia Felipe-Hermoso, a metà campo il 'Cholo' recupera Saul, Thomas e Lemar. Joao Felix, non al meglio della condizione dopo il rientro dall'infortunio che lo aveva costretto ai box per oltre un mese, partirà inizialmente dalla panchina: Morata, in grande spolvero nelle ultime partite, sarà affiancato da uno tra Vitolo (in vantaggio) e Correa.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain. All.: Sarri

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Thomas, Herrera, Saul; Vitolo, Morata. All.: Simeone

