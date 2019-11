JUVENTUS GRAZIANI ALLEGRI SARRI/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Ciccio Graziani, ex giocatore di Roma e Torino, ha parlato della situazione in casa Juventus alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid del CholoSimeone: "I tifosi della squadra bianconera dovrebbero rimpianger l'operato di Massimiliano Allegri".

Graziani ha poi aggiunto: "La Juventus si affida alle giocate dei singoli e, come è accaduto a Bergamo contro l'Atalanta, si ritrova in balia delle giocate degli avversari. Sarri non ha cambiato nulla in questa squadra. Inoltre, secondo me, è da pazzi togliere uno fra Higuain e Dybala per Ronaldo, dovrebbero giocare tutti insieme, ci vuole coraggio per giocare bene".

