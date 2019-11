JUVENTUS ATLETICO MADRID SIMEONE / Domani sera la Juventus ospiterà allo 'Stadium' l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone per un vero e proprio spareggio per il primo posto nel girone di Champions. Il tecnico argentino ha presentato oggi la sfida nella consueta conferenza stampa di vigilia: "Joao Felix? E' da poco che è con noi, purtroppo si è infortunato un mese fa e non abbiamo potuto usufruirne ultimamente, è un calciatore diverso con caratteristiche che ci servono e non abbiamo nel resto dalla squadra. E' umile e ha voglia di lavorare, vuole migliorare e ha le qualità per farlo".

Juventus-Atletico Madrid, Simeone su Sarri e i bianconeri

Simeone ha continuato analizzando la partita di domani: "Il modo in cui lavoriamo ci impone di affrontare ogni partita facendo il meglio, facciamo il meglio per vincerle tutte. La Juve è un avversario forte, Sarri ha uno stile preciso e determinato che sta cercando di trasmettere il suo messaggio ai calciatori della Juve.

Dobbiamo cercare di portare la Juve dove vogliamo noi. Parlare a novembre non è giusto, è presto, si parla ad aprile o maggio, dove si vede cosa è successo in tutta la stagione, è ancora presto e la Juve ha grandi campioni che andranno benissimo con lo stile di Sarri, hanno qualità e possono giocare in diversi ruoli, la Juve sarà ancora protagonista, è sempre successo e non credo che questo anno sia diverso. Ci stiamo concentrando sulla forza della squadra, solo così saremo competitivi".

RONALDO - "Perché orgoglio ferito di Ronaldo? Che è successo? Quella è casa vostra, Ronaldo è un campione, noi contro di lui abbiamo sofferto sempre, è il numero uno, un calciatore straordinario con diverse situazioni per fare sempre bene. Non è lui contro Atletico. Noi veniamo alla vostra casa che è bellissima, aspettiamo di fare una bella partita".

Juventus-Atletico Madrid, parla anche Koke

Al fianco di Simeone presente anche lo spagnolo Koke: "Gli ultimi ricordi non sono positivi, domani faremo il possibile per vincere. Sappiamo che giochiamo contro una delle più forti e ci impegneremo al massimo per ottenerli. Ogni partita è diversa, serve entrare in campo con voglia di vincere, più dell’ultima volta che abbiamo giocato qui. Il vantaggio è esserci allenati molto e bene, faremo tutto per vincere. Noi guardiamo la Juventus, che ha un livello alto. Non è solo Cristiano, che ci ha fatto però tanti gol. Vedremo se riuscirà a fare una gara delle sue o meno".

