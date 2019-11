JUVENTUS ATLETICO / Fuori programma per l'Atletico Madrid alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus. E' slittata infatti la conferenza stampa dell''Allianz Stadium' con protagonisti Diego Pablo Simeone e un giocatore dei 'Colchoneros'. Il volo che ha portato la squadra madrilena verso Torino ha subito un po' di ritardo, decollando da Barajas poco dopo le 18 invece che alle 17 come previsto inizialmente.

Causa del ritardo uno sciopero indetto dai controllori di volo in Italia. Morata e compagni sono atterrati a Caselle poco prima delle 19.30, con la conferenza dell'Atletico - fissata da programma alle 19.45 - che è stata posticipata di qualche minuto.

Gli spagnoli hanno svolto stamattina a Madrid la seduta di rifinitura e non si alleneranno perciò questa sera sul prato dello 'Stadium' alla vigilia dell'incrocio con i bianconeri.

Juventus-Atletico Madrid, tra assenze e recuperi: le mosse di Simeone

Simeone per la sfida contro Ronaldo e compagni dovrà fare a meno anche di Gimenez oltre a Diego Costa e Savic. Recuperati Thomas, Saul e Lemar, regolarmente convocati al pari del gioiellino Joao Felix. Il talento portoghese non è al massimo della condizione e partirà dalla panchina, lasciando spazio in attacco a Morata e Vitolo (quest'ultimo favorito su Correa).

