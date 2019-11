CHAMPIONS ATALANTA DINAMO ZAGABRIA GASPERINI / Domani sera alle 21 l'Atalanta di Gasperini sarà di scena a San Siro contro la Dinamo Zagabria per la quinta giornata della fase a gironi. Obiettivo vittoria per i nerazzurri per continuare a sperare in una campagna europea fin qui molto deludente. Lo stesso allenatore bergamasco ha parlato in conferenza stampa: "Zapata convocato? No, non ha ancora recuperato dall'infortunio. Il pari col City ci ha dato credibilità in Champions, è una spinta in più. Abbiamo l'opportunità di raddrizzarla. Questo è un girone di 6 partite, ora dobbiamo fare punti".

Verso Atalanta-Dinamo Zagabria senza Duvan Zapata: i sostituti

ZAPATA - "Al posto di Zapata? Rientrano Muriel, Ilicic e Malinovskyi. Per noi avere questi tre giocatori è una bella cosa. Ci penso stanotte su chi schierare. Zapata non ci sarà, non sta ancora bene. Bisognerà fare una grande partita, precisa sotto l'aspetto difensivo. Anche all'andata, nella serata peggiore, abbiamo avuto delle occasioni a Zagabria. A Shakhtar e Dinamo non bastano due pareggi.

Sarà una partita dove tutte e due le squadre cercheranno la vittoria".

PARTITA - "Abbiamo fatto una figuraccia all'andata. Fu una partita brutta e giocata male da noi. Vogliamo rifarci domani. È un dentro o fuori. Abbiamo un solo risultato per continuare a star dentro. La squadra ha sbagliato la prima partita contro la Dinamo Zagabria, è stata la peggiore degli ultimi anni. Shakhtar e City abbiamo fatto bene".

RIGORISTA - "Intanto speriamo di averlo un rigore domani. Aver sbagliato tanti rigori ci ha precluso dei risultati. Barrow è importante e lui ha un'opportunità".

Atalanta, il futuro di Pasalic

Gasperini ha speso due parole anche sul ruolo di Pasalic all'Atalanta: "Pasalic sta facendo molto bene, come nella seconda parte della stagione scorsa. Ha raggiunto una dimensione affidabile e importante. Sa giocare in più posizioni. Ormai è una certezza per noi".

